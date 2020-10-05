Son dakika haberleri: Balık ölümlerinin yaşandığı Yapraklı Barajı'nda kirliliğe rastlanmadı - Son Dakika

Burdur'un Gölhisar ilçesinde bulunan Yapraklı Baraj Gölü'nde geçen ay meydana gelen balık ölümleriyle ilgili yapılan araştırmada, su kalitesinde herhangi bir kirliliğe rastlanmadı.

Gölhisar'da bulunan Yapraklı Baraj Gölü'nde geçen ay yüzlerce İsrail sazanı türündeki balığın ölümünün ardından İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından göl suyundan numune alınarak Burdur Gıda Kontrol Laboratuvarı'na gönderildi. Ölen balıklar otoliz (hayvan ya da bitki hücrelerinin, bakteri ve küf gibi dış etkenlerin her türlü etkisi dışında, kendi enzimleriyle tahrip olması ve aşırı olgunlaşan meyvelerde olduğu gibi (geçginlik) bir çeşit erimeye ya da sıvılaşmaya uğraması) olduğu için balıklardan numune alınmadı.

Burdur Gıda Kontrol Laboratuvarı'nda yapılan incelemede baraj gölü suyunda herhangi bir kirliliğe rastlanmadı. Yapılan tahlilde su kriterlerinde balıkların ölümüne sebep olacak bir duruma rastlanmadığı belirtildi. Balık ölümlerinin nedeninin belirlenmesi amacıyla Antalya Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü ekipleri tarafından baraj gölünde inceleme yapılacağı kaydedildi.