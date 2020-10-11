'Balık yiyerek, bağışıklığınızı artırın' - Son Dakika

'Balık yiyerek, bağışıklığınızı artırın'

11.10.2020 09:52
'Balık yiyerek, bağışıklığınızı artırın', System.String[]

ANTALYA Balıkçı Barınağı'nda, 15 Eylül itibariyle açılan sezonla birlikte hareketlilik başladı.

ANTALYA Balıkçı Barınağı'nda, 15 Eylül itibariyle açılan sezonla birlikte hareketlilik başladı. Günde en az 50 çeşit balığın geldiği halde yapılan mezata vatandaşlar da katılabiliyor. Antalya Balık Komisyoncuları ve İşadamları Dernek Başkanı İlhami Demir, balığın bağışıklılık sistemini güçlendirdiğini belirterek, "Haftada en az 2 kez balık tüketmeliyiz" dedi.

Av yasağının sona ermesinin ardından Antalya'da 15 Eylül'de balık sezonu açıldı. Sezonun açılmasıyla beraber balıkçılar, yakaladıkları balıkları mezatta satmaya başladı. Saat 05.00'te Antalya Balıkçı Barınağı'nda tonlarca balığın satıldığı mezata, balıkçılar ve vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Mezatta balıkçılar ve vatandaşlar ucuz balık alabilmek için birbiriyle yarıştı. Her gün düzenlenen mezatlar çekişmeli geçerken, en kısası 3 saati buluyor.

'PALAMUT KASASI 120, ÇİPURA İSE 250 TL'Antalya Balıkçı Barınağı'ndaki mezatta barbunun kasası büyüklüğüne göre 100-300 TL, gopez, istavrit 50-100 TL, palamut 120-200 TL, çipura ve levrek kasası ise 250-350 TL arasında satılıyor. Kasalar ise 10 kilogram ve üzeri olacak şekilde ayarlanıyor.'BALIK FİYATLARI UYGUN'Antalya'da balık sezonunun 15 Eylül'de başladığını ifade eden Antalya Balık Komisyoncuları ve İşadamları Dernek Başkanı İlhami Demir, "Balıklarımız sezonun açılışıyla fazla, açılıştan dolayı da fiyatlarımız fazlasıyla uygun. Akdeniz'e özgü bütün balık çeşitlerimiz burada mevcut. Bunun yanında Karadeniz palamutu da geliyor" dedi.'BAĞIŞIKLIĞI ARTIRIYOR'Bağışıklık sistemini güçlendirdiği için balığın koronavirüs mücadelesinde faydalı olduğunu da belirten Demir, "Balık bağışıklık sistemini güçlendiriyor. B12 vitamini barındıyor. Kalp damar sağlığı için de çok faydalı. Haftada en az 2 kez balık tüketmeliyiz. Hasta olup, hastanalere para vermektense balık yiyerek hem sağlıklı olmalı, hem de ekonomiye katkı sağlamalıyız" diye konuştu.'50-60 ÇEŞİT BALIK GELİYOR'Akdeniz'e özgü çok fazla çeşit olduğunu kaydeden İlhami Demir, balık haline günde 50-60 çeşit balık geldiğini kaydetti. Demir, "Karides, kalamar, barbun, mezgit, mercan, tekir, istavrit, kolyoz, gopezinden tutun sardalyasına kadar çok çeşit yelpazemiz var. Antalya'da ise en çok mercan, gopez, barbun gibi balıklar tüketiliyor. Marmara ve Karadeniz'e has olan palamut ve hamsi de çok tüketiliyor" dedi.'HALKA AÇIK'Mezatın halka da açık olduğuna dikkati çeken İlhami Demir, "Herkes gelebilir. Burada uygun fiyata balıklarını alabilirler. En tazesini alabilirler" diye konuştu.

'Balık yiyerek, bağışıklığınızı artırın'
'Balık yiyerek, bağışıklığınızı artırın'
'Balık yiyerek, bağışıklığınızı artırın'
'Balık yiyerek, bağışıklığınızı artırın'
'Balık yiyerek, bağışıklığınızı artırın'
'Balık yiyerek, bağışıklığınızı artırın'
'Balık yiyerek, bağışıklığınızı artırın'

Türk Lirası, Antalya, Eylül, Balık, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Balık yiyerek, bağışıklığınızı artırın' - Son Dakika

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