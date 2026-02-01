Soğuk engel olmadı, buz gibi suya girip 1.5 metrelik orkinos avladı - Son Dakika
Soğuk engel olmadı, buz gibi suya girip 1.5 metrelik orkinos avladı

01.02.2026 16:39  Güncelleme: 17:11
Edirne'nin Keşan ilçesinde, Saros Körfezi kıyısında dev bir orkinosun kıyıya vurduğunu fark eden vatandaşlar gözlerine inanamadı. Hava sıcaklığının sadece 3 derece olduğu bölgede, dondurucu havaya aldırış etmeyen bir balıkçı hiç tereddüt etmeden buz gibi sulara girdi ve 1.5 metre boyunda 30 kilogram ağırlığında olan balığı yakaladı.

Edirne'nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Keşan ilçesinde, kıyıya vuran dev bir orkinos balıkçıların dikkatini çekti. Hava sıcaklığının 3 derece olduğu bölgede bir balıkçı, soğuk havaya aldırış etmeden denize girerek orkinosu karaya çıkardı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

ANİ SICAKLIK DÜŞÜŞÜ ORKİNOSU KIYIYA SÜRÜKLEDİ

Olay, İbrice Limanı'nda meydana geldi. Deniz suyu sıcaklığındaki ani düşüş nedeniyle kıyıya vurduğu tahmin edilen orkinosu fark eden balıkçı, üzerindekileri çıkararak denize girdi. Yaklaşık 1,5 metre boyunda ve 30 kilogram ağırlığında olduğu belirlenen orkinos, balıkçı tarafından halata bağlandı.

ÇEVREDEKİLER SEFERBER OLDU

Balıkçının halata bağladığı orkinos, çevrede bulunan vatandaşların da yardımıyla karaya çekildi. Balıkçı, daha sonra sudan çıkarak orkinosu teknesine aldı.

Soğuğa rağmen denize girilen ve orkinosun karaya çıkarıldığı anlar, çevrede bulunanlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntüler kısa sürede büyük ilgi gördü.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Saros Körfezi, Balıkçılık, Denizcilik, Hayvanlar, Edirne, Güncel, Keşan, Çevre

