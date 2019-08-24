Son Dakika Haberleri: Balıkçılar bu sezon çok umutlu değil
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Balıkçılar bu sezon çok umutlu değil

53 dakika önce

Av yasağının biteceği tarih olan 1 Eylül'de denize açılacak olan balıkçılar bu yıl balık avından çok umutlu olmadıklarını söylediler.

Balıkçılar bu sezon çok umutlu değil, System.String[]

Av yasağının biteceği tarih olan 1 Eylül'de denize açılacak olan balıkçılar bu yıl balık avından çok umutlu olmadıklarını söylediler. Fatsalı balıkçı Mustafa Mollaoğlu, geçen yıl yaşadıkları av bereketini yeni sezonda beklemediklerini söyledi. Yeni sezona az bir zamanları kaldığını ve hazırlık çalışmalarının devam ettiğini belirten Mustafa Mollaoğlu, "Ağlarımızın bakımını tamamlamak üzereyiz. Geçtiğimiz yıl son 10 yılın en fazla palamut sezonunu yaşamıştık ama bu sene palamut fazla gözükmüyor. Bu sene istavrit ile sezona başlayacağız. Marmara'da hamsi bol gözüküyor. Allah'tan umut kesilmez az olacak diyoruz ama açık sulardan belki aşağılara palamut inebilir. Şunu söyleyebiliriz: Bu sene geçen yılın binde biri kadar palamut gözüküyor" dedi. Mollaoğlu, " Türkiye'nin üç tarafı denizlerle çevrili. Bizim insanımız balığı unutmaması lazım. Omega3 almamız lazım ki hastalıklara yakalanmayalım. Ben 60 yaşındayım, balık yediğim için ilaç kullanmadığını düşünüyorum. Palamut evet az olacak öyle gözüküyor. Bizim sezonun ilk iki ayı palamut ile geçiyordu ama Allah'ın takdiri bu sene bol görünmüyor. Biz 1 Eylül tarihi itibarıyla istavrit ile sezona başlayacağız" diye konuştu.

(İHA)

Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 12:55 Kaynak: İHA
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