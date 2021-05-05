Balıkesir açıklarında Türk kara sularına itilen 39 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Güneş Adası açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Hakan Sabancı'ya veda paylaşımıyla gündem olan Aygün Aydın'ın bu kez 'pazarlık' mesajları ifşa oldu