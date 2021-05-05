Balıkesir açıklarında Türk kara sularına itilen 39 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına itilen 39 düzensiz göçmen kıyıya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Güneş Adası açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarı üzerine harekete geçti.
Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen 39 göçmen kurtarıldı.
Düzensiz göçmenler, yasal işlemlerinin ardından Ayvalık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Kaynak: AA
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