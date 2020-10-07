"Balıkesir Arkeoloji Buluşmaları" başladı - Son Dakika

"Balıkesir Arkeoloji Buluşmaları" başladı

07.10.2020 15:09

Balıkesir'de, 4 büyük kazı alanında gerçekleştirilen çalışmaların mevcut durumlarının ve hedeflerinin konuşulacağı Balıkesir Arkeoloji Buluşmaları programı başladı.

Balıkesir'de, 4 büyük kazı alanında gerçekleştirilen çalışmaların mevcut durumlarının ve hedeflerinin konuşulacağı Balıkesir Arkeoloji Buluşmaları programı başladı.

Balıkesir Kent Konseyi ev sahipliğinde, Avlu Kongre Merkezi'nde üç gün sürecek olan programın açılışı, sosyal mesafe kurallarına riayet edilerek yapıldı.

Program öncesinde, protokol üyeleri ve katılımcılar, hatıra olması amacıyla Marcus Aurelius Severus Alexander'ın MS 222-235 döneminde Antandros'ta basılan sikkesi yeniden hatıra olarak basıldı.

Programda açılış konuşmasını yapan İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Çaltı, Balıkesir'de tespiti yapılan 30 antik kentin bulunduğunu ve buraların turizme kazandırılması gerektiğini belirtti.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da iki kazıya destek olduklarını, diğer ikisi için de çalışma başlattıklarını ifade etti.

Yılmaz, "Hep beraber Balıkesir'de arkeolojik çalışmaları daha iyi yerlere getirebileceğimize inanıyorum. Balıkesir'i bir marka haline getirebiliriz." dedi.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak ise kazı çalışmalarını 12 aya çıkarmak istediklerini dile getirdi.

Şıldak, hocaların büyük fedakarlıklarla çalışmalarını yürüttüklerini belirterek, "Çalışmalarımızın ilerleyebilmesi için güç birliği oluşturmak zorundayız. Buradan çıkacak çalışmalar çok önemli." ifadesinde bulundu.

Açılış konuşmalarının ardından panel ve sunumlar bölümüne geçildi.

İki gün sürecek olan programın sonun Balıkesir Arkeoloji Buluşmaları Değerlendirilme Toplantısı yapılacak.

Kent Konseyi, Arkeoloji, Balıkesir, Kongre, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Balıkesir Arkeoloji Buluşmaları' başladı - Son Dakika

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