Balıkesir Büyükşehir ve YADEM muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika

Balıkesir Büyükşehir ve YADEM muhtarlarla bir araya geldi

02.04.2021 09:32
Balıkesir Büyükşehir ve YADEM muhtarlarla bir araya geldi, System.String[]

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı, Balıkesir Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) ile Altıeylül ve Karesi ilçelerinde görev yapan muhtarları bir araya getirdi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı, Balıkesir Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) ile Altıeylül ve Karesi ilçelerinde görev yapan muhtarları bir araya getirdi.

Bağımlı ya da bağımlılık yapan madde kullanan kişilere; ihtiyaçlarını belirleyerek psikolojik ve sosyal destek ile hayata tekrar kazandırılması konusunda destek vermek amacıyla Yeşilay bünyesinde görev yapan Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nin çalışma alanı hakkında bilgiler verilerek gönüllü eğitmenleri tarafından muhtarlara sunum gerçekleştirildi. Programda, birlikte çalışıldığında başarılı olunacağının altı çizilerek muhtarlardan destek istendi.

31 Mart seçimleriyle iki yıllarını tamamlayan muhtarlara hitap eden Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Elvan Bahar Göktepe "Demokrasimizin temel taşı, milletimizin güzide temsilcisi ve hizmetkarları olarak sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Yaklaşık 200 yıllık mazisi olan Muhtarlık Kurumu, tarihinin hiçbir döneminde önemini kaybetmemiştir. 31 Mart'ta seçildiğiniz bu kutsal görevin iki yılını doldurdunuz. Bu zorlu pandemi sürecinde devletin gören gözü, işiten kulağı erişen eli oldunuz. Özveriyle çalışarak sahadan hiç kopmadınız. Kimin evinde ekmeği yok, kimin sobasında yakacağı yok, hangi çocuğun ayağı üşüyor, kim ekmeğini, ilacını alamıyor anında yanında oldunuz. Çözebildiğinizi bize haber vermeden çözdünüz. Çözemediklerinizi bize bildirirken çözüm noktasında bizleri yönlendirdiniz. Birlikte birçok şeyi elimizden geldiği kadar halletmeye çalıştık. Sayın Valimiz Hasan Şıldak'a, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Yücel Yılmaz'a ve ilçe kaymakamlarımıza da devletin şefkat elini üzerimizden eksik etmedikleri için sizler adına teşekkür ediyorum. Demokrasinin en yalın halini temsil eden muhtarlarımıza göreve geldikleri 31 Mart'ın yıldönümünde gelecek günler için umut başarı ve kolaylıklar diliyorum" diye konuştu.

Bundan 101 yıldır önce 30 aydın tarafından bağımlılıkla mücadele etmek için kurulan Yeşilay'ın temelinde insanlık onuru olduğunu söyleyen YEDAM Başkanı Ömür Akyıldız, odağında da insan olduğunu dile getirdi.

Programda konuşan Vali Yardımcısı Mithat Gözen ile Altıeylül Kaymakamı Dr. Oktay Kaya da hizmette 2. Yılını dolduran muhtarları tebrik ederek YADEM'e bu anlamlı çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Programa; Balıkesir Vali Yardımcısı Mithat Gözen, Altıeylül Kaymakamı Dr. Oktay Kaya, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hüseyin Deniz, Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Elvan Bahar Göktepe, Altıeylül Belediye Başkan Yardımcısı Feyyaz Çiftçi Altıeylül ve Karesi İlçesi muhtarlık işleri müdürleri de katılım gösterdi. - BALIKESİR

Balıkesir Büyükşehir ve YADEM muhtarlarla bir araya geldi
Balıkesir Büyükşehir ve YADEM muhtarlarla bir araya geldi
Balıkesir Büyükşehir ve YADEM muhtarlarla bir araya geldi
Balıkesir Büyükşehir ve YADEM muhtarlarla bir araya geldi
Balıkesir Büyükşehir ve YADEM muhtarlarla bir araya geldi
Balıkesir Büyükşehir ve YADEM muhtarlarla bir araya geldi
Balıkesir Büyükşehir ve YADEM muhtarlarla bir araya geldi
Balıkesir Büyükşehir ve YADEM muhtarlarla bir araya geldi
Balıkesir Büyükşehir ve YADEM muhtarlarla bir araya geldi
Balıkesir Büyükşehir ve YADEM muhtarlarla bir araya geldi

Muhtarlık, Balıkesir, Altıeylül, Yeşilay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Balıkesir Büyükşehir ve YADEM muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika


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