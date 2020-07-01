BALIKESİR CHP'li başkan, CHP'li vekili Kılıçdaroğlu'na şikayet etti - Son Dakika

BALIKESİR CHP'li başkan, CHP'li vekili Kılıçdaroğlu'na şikayet etti

CHP'li başkan, CHP'li vekili Kılıçdaroğlu'na şikayet ettiBALIKESİR'in Gömeç ilçe Belediyesi'nin kendi bünyesindeki yeşil alana 6 metrekarelik bir büfe yapılması için düzenlenen ihale, ilçede CHP'lileri karşı karşıya getirdi.

CHP'li başkan, CHP'li vekili Kılıçdaroğlu'na şikayet etti

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BALIKESİR'in Gömeç ilçe Belediyesi'nin kendi bünyesindeki yeşil alana 6 metrekarelik bir büfe yapılması için düzenlenen ihale, ilçede CHP'lileri karşı karşıya getirdi. İhaleyi Gömeç CHP Gençlik Kolları Başkanı Anıl Özdemir kazandı. Ancak Özdemir'in iddiasına göre, kayınpederinin de oturduğu site sakinlerince usulsüzce telle çevrilip, kilit vurulan yeşil alanın halka açılacağını öğrenen CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, belediyeyi arayarak, ihaleyi iptal ettirdi. Özdemir, "Bu alanı kendi rantları için kullanıyorlar" diyerek, milletvekili Şahin'i CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na şikayet etti.

Gömeç ilçesi Keremköy Mahallesi Gümüşlük mevkisinde deniz kenarında bulunan, CHP'li Gömeç Belediyesi'ne ait yeşil alan, 6 metrekarelik bir büfe konulması için ihaleye çıkarıldı. İhaleye Gömeç CHP Gençlik Kolları Başkanı Anıl Özdemir ve bir kişi daha katıldı. 9 bin 150 TL'den başlayan ihaleyi, 20 bin 600 TL'ye Anıl Özdemir kazandı. İddiaya göre CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, kayınpederinin de oturduğu sitenin yakınındaki yeşil alana büfe konulacağını öğrenince Gömeç Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam'ı arayarak, ihaleyi iptal ettirdi.

SİTE SAKİNLERİ KAMUSAL ALANI TELLE ÇEVİRİP, KİLİT VURMUŞ

Ancak yeşil alanın arkasında bulunan ve CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin'in kayınpederinin de oturduğu Öğretmenler Sitesi sakinleri tarafından telle çevrilip, kilit vurulduğu, bu nedenle de 10 yıldır halkın kullanımına kapalı olduğu ortaya çıktı. Yaşanan süreci anlatan Gömeç CHP Gençlik Kolları Başkanı Anıl Özdemir, "Bu alana 6 metrekarelik büfe konulmasıyla ilgili 17 Haziran tarihinde Gömeç Belediyesi tarafından yapılan ihaleye katıldım. İki kişi katıldığımız ihalede kira bedeli yıllık 9 bin 150 TL'den başladı. İhaleyi 20 bin 600 TL'ye ben aldım. Çarşamba günü yapılan bu ihale için pazartesi günü sözleşmeyi imzalayabileceğim söylendi. Ancak cuma günü de Sayın Belediye Başkanımız Mehmet İrem Himam ile makamında yaptığımız görüşmede, bana ihaleyi iptal ettiğini belirtti. Bu alanı bana vermeyeceğini söyleyen başkanımız, gerekçe olarak da, 'Milletvekili Fikret Şahin beni arayarak, bu bölgede oturan vatandaşların rahatsız olduğunu söyledi. Kendisi bu ihaleden şikayetçi. Onunla görüşebilirsin' dedi. Ben de Fikret Şahin'i arayıp kendisinden bilgi aldım" dedi.

VEKİL ŞAHİN'İN KAYINPEDERİ RAHATSIZ OLDU İDDİASI

CHP'li vekil Fikret Şahin'i telefonla arayarak görüştüğünü söyleyen Özdemir, "Sayın vekille telefon görüşmemde bana, 'Burada doktor arkadaşlarım ve kayınpederim oturuyor. Onlar buraya büfe konulmasından rahatsız. Ben bu durumu engellemezsem, bir daha orada yaşayanların yüzüne bakamam' dedi. Bu alan Gömeç Belediyesi'ne ait, tüm halkımızın kullanımına açıktır. Ancak şu an site sakinleri burayı kendi sosyal aktivite alanları olarak kullanıyor. Benim Belediye Başkanımızla bu konuda bir sorunum yok. Sadece sorunumuz Fikret Şahin Bey ile. Burası kamuya ait bir arazi. Bu alanı kendi yararları için kullanıyorlar. Burayı doğunun en ücra köşesinde yaşayan insan da kullanabilir. 80 milyona ait bir alanı hukuksuz bir şekilde kapatıp, halkın girişine açmıyorlar" diye konuştu.

KILIÇDAROĞLU'NA MEKTUP

Yaşanan süreçle ilgili sorunları anlatan bir mektup yazarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na gönderdiğini kaydeden Anıl Özdemir, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Bu alanı kendi rantları için kullanıyorlar. Belediye de buradan kendisine bir çıkar sağlayamıyor. Daha önceki belediye yönetimleri de göz yummuş. Hak, hukuk ve adaletli şeklide bölüşeceğimiz bir toplum yaratmak için biz Cumhuriyet Halk Partisi'ndeyiz. Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na ben bu şekilde bir mektup yazarak, kendisine bu durumu ilettim. İhalemiz şeffaf bir şekilde yapılmıştır. Herhangi bir problem ve rant yoktur bu işin içinde. Yaşanan süreci, Sayın Genel Başkanımızın takdirine bırakıyorum."

Cumhuriyet Halk Partisi, Fikret Şahin, Balıkesir, Gömeç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 14:10 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BALIKESİR CHP'li başkan, CHP'li vekili Kılıçdaroğlu'na şikayet etti - Son Dakika

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