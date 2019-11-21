Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de 3,9 büyüklüğündeki deprem
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Balıkesir'de 3,9 büyüklüğündeki deprem

6 saat önce

Balıkesir'in Bigadiç ilçesi Belediye Başkanı İsmail Avcu, 3,9 büyüklüğündeki depreme ilişkin ilçelerinde olumsuz bir durumun bulunmadığını söyledi.

Balıkesir'de 3,9 büyüklüğündeki deprem, System.String[]

Balıkesir'in Bigadiç ilçesi Belediye Başkanı İsmail Avcu, 3,9 büyüklüğündeki depreme ilişkin ilçelerinde olumsuz bir durumun bulunmadığını söyledi.

Avcu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçedeki yapılarla ilgili depreme dayanıklılık konusunu belediye olarak göz önünde bulundurduklarını anlattı.

Avcu, "İlçemizde depremle ilgili bize ulaşan herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Umarız daha büyük depremlerle karşılaşmayız." dedi.

Çevre ilçelerden Sındırgı'nın Belediye Başkanı Başkanı Ekrem Yavaş da mal veya can kaybıyla ilgili herhangi bir sıkıntının söz konusu olmadığını dile getirdi.

Depremin Türkiye'nin gerçeği olduğunu vurgulayan Yavaş, "Bununla ilçemizde uygun olarak yaşamak için inşaatlarımızı depreme dayanıklı şekilde yapıyoruz. Allah daha beterinden korusun." diye konuştu.

İsmail Avcu, Balıkesir, Bigadiç, Deprem, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 04:22 Kaynak: AA
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