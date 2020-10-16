Balıkesir'de 300 kilogram deniz patlıcanına el konuldu - Son Dakika

Balıkesir'in Erdek ilçesinde, kaçak avlanılan 300 kilogram deniz patlıcanına el konuldu.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Narlı Mahallesinde, şüphe üzerine durdurulan bir araçta yaptıkları aramada, 11 bidon içinde yaklaşık 300 kilogram deniz patlıcanı ele geçirdi.
Deniz patlıcanları Erdek İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edilirken, araç sürücüsü B.U.K ve deniz patlıcanlarının sahibi olduğu belirlenen K.Y'ye idari para cezası verildi.
- Kaynak: AA
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