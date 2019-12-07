Balıkesir'de 32 düzensiz göçmen yakalandı

Ayrıca organizatör olduğu değerlendirilen şüpheli I.O, gözaltına alındı.

Küçükköy Mahallesi'nde devriye görevi gerçekleştiren jandarma ekipleri, Tek Ev mevkisinde bir grup düzensiz göçmeni tespit etti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Kedileri ciğerle zehirlenen Rus kadın isyan etti: Pazartesi günü çok korkunç şeyler oldu