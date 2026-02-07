(ANKARA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir Sındırgı'da 4,1 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.
İçişleri Bakanlığı'na bağlı AFAD, saat 09.41'de merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini bildirdi. Deprem, yerin 6,84 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Son Dakika › Güncel › Balıkesir'de 4,1 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?