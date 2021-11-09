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Balıkesir'de "Atatürk'ün doğduğu evin benzeri" inşa edildi - Son Dakika

Balıkesir'de "Atatürk'ün doğduğu evin benzeri" inşa edildi

09.11.2021 11:23
Balıkesir'de

Balıkesir'de inşa edilen ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'te dünyaya geldiği evin birebir aynısı olan "Karesi Atatürk Evi" yarın ziyarete açılacak.

Balıkesir'de inşa edilen ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'te dünyaya geldiği evin birebir aynısı olan "Karesi Atatürk Evi" yarın ziyarete açılacak.

Kuvayımilliye Mahallesi'nde Karesi Belediyesince 8 bin 400 metrekarelik alana yapılan binada, Balıkesir'in Kurtuluş Savaşı'ndaki rolü ve Atatürk'ün yaşamından kesitler, bahçesinde ise Anıtkabir'deki Aslanlı Yol'un minyatürü bulunuyor.

12 bölümden oluşan binanın giriş kısmında, Atatürk'ün Milli Mücadele yıllarından birebir örneklenerek silikondan yapılmış bir heykeli, iki yanındaki duvarlardan birinde İstiklal Marşı, diğerinde Gençliğe Hitabe, giriş holünün solundaki odanın duvarında fotoğraflarla Atatürk'ün eğitim hayatı ve Kurtuluş Savaşı döneminin anlatıldığı bölüm bulunuyor. Atatürk'ün videoya alınmış görüntülerinin gösterildiği giriş holünün sağına ise onun hakkında dünyada söylenmiş sözler yazıldı.

Üst kata çıkış alanında Çanakkale Savaşları'nda ve Milli Mücadele sürecinde hayatını kaybetmiş Balıkesirli şehitlerin isimleri ve Türk askeri figürü konularak, üst katın holünde mermi kovanlarından hazırlanan Balıkesir Kuvayımilliyecileri resmedildi.

Teknolojik unsurlarla donatıldı

Balıkesir ve Kuvayımilliye alanına, özel tasarlanmış bir mapping (haritalama) uygulaması, gösterim masası ve dokunmatik ekran, gösterim odasında da Çanakkale Savaşı yıllarında mezun olamayıp şehit düşen Balıkesir Lisesi öğrencilerinin anısına, eski bir sınıf görünümünde düzenlenmiş ve sınıfın bir duvarına şehit olan öğrencilerin isim ve numaralarının yazıldığı bir anma panosu yerleştirildi.

Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın "oğlunu bekleyen anne" temasıyla hazırlanmış heykelinin bulunduğu alanda, anne oğulun hatıralarından kesitler sunulan bilgi panosu, Atatürk'ün Balıkesir'e yaptığı 8 ziyarete ilişkin detaylar, zemin katta ziyaretçilerin Atatürk heykeli ile öz çekim yapabilecekleri ve e-posta adreslerine fotoğraflarını gönderebilecekleri özel bir yazılım yer alıyor.

Ayrıca, Atatürk'ün çocuk sevgisi temalı videosunun gösterildiği alana çocukların oyunlar oynayarak eğlenceli vakit geçirebilecekleri dokunmatik ekranlar monte edildi.

Aslanlı Yol temalı bahçesinde yürüyüş parkuru, çocuk parkı, açık sergi alanının da bulunduğu bina, Atatürk'ün vefatının 83. yılı dolayısıyla yarın ziyarete açılacak.

"Bu eserin halkımızla bütünleşmesini istiyorum"

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, AA muhabirine, Karesi Atatürk Evi'ni sadece bir ev olarak değil çevresini yaşanılan bir yer niteliğinde tasarladıklarını söyledi.

Projede, Kuvayımilliye şehri olan Balıkesir'i de anlatmaya çalıştıklarını belirten Orkan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatı ve devrimlerini anlatan bölümler oluşturduklarını dile getirdi.

Çocuklarla ilgili ayrı bir odanın bulunduğunu ifade eden Orkan, şöyle konuştu:

"Burayı inşa ederken biraz farklı yapmak istedik. Gençlerin de gelip bilgi alıp öğrenebileceği bir yer olsun istedik. Bununla ilgili çalışmalarımız oldu. Odalarımızdan birinde de yaklaşık 11 dakikalık Balıkesir'in nasıl Kuvayımilliye şehri olduğunu, işgal günlerinin, kurtuluş günlerinin anlatıldığı dijital çok güzel bir videomuz da var. İnşallah gelen misafirlerimize bu şekilde de bilgilendirme yapacağız. Bu sayede Kuvayımilliye şehri Balıkesir'e bir katkı sağlamış olacağız. Bunun yanı sıra hepimizin bilmesi gereken Balıkesir'imizin tarihini de öğrenmiş olacaklar. Tüm halkımızı açılışımıza bekliyoruz, yaptığımız bu eserin halkımızla bütünleşmesini istiyorum. Vatandaşlarımız buraya sahip çıkarsa, gelip burayı gezerse, Balıkesir'in ne zorluklarla bu noktalara geldiğini öğrenirlerse biz bir şeyleri başarmış oluruz."

Balıkesir'de Atatürk'ün doğduğu evin benzeri inşa edildi
Balıkesir'de Atatürk'ün doğduğu evin benzeri inşa edildi
Balıkesir'de Atatürk'ün doğduğu evin benzeri inşa edildi
Balıkesir'de Atatürk'ün doğduğu evin benzeri inşa edildi
Balıkesir'de Atatürk'ün doğduğu evin benzeri inşa edildi

Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti, Balıkesir, Selanik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Balıkesir'de 'Atatürk'ün doğduğu evin benzeri' inşa edildi - Son Dakika


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