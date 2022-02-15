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Balıkesir'de bir kadın birlikte yaşadığı kişi tarafından bıçakla öldürüldü - Son Dakika

Balıkesir'de bir kadın birlikte yaşadığı kişi tarafından bıçakla öldürüldü

15.02.2022 19:10
Balıkesir'de bir kadın birlikte yaşadığı kişi tarafından bıçakla öldürüldü

Balıkesir'de birlikte yaşadığı kişi tarafından bıçaklandığı iddia edilen kadın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Balıkesir'de birlikte yaşadığı kişi tarafından bıçaklandığı iddia edilen kadın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

İddiaya göre, Bandırma ilçesi Hacıyusuf Mahallesi Vecihibey Caddesi'nde Hazal Alpyörük (19) ile birlikte yaşadığı Kadir M. (29) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Kadir M, evdeki bıçakla Alpyörük'ü yaraladı.

Komşuların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Alpyörük, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan Kadir M, daha sonra polis merkezine giderek teslim oldu.

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Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Balıkesir'de bir kadın birlikte yaşadığı kişi tarafından bıçakla öldürüldü - Son Dakika


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