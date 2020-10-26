Balıkesir'de bir mahalle karantinaya alındı - Son Dakika

BALIKESİR'in Bigadiç ilçesine bağlı kırsal Davutlar Mahallesi, Covid-19 vakalarının görülmesi ve çok sayıda temaslı kişi bulunması nedeniyle karantinaya alındı.

Bigadiç ilçesi kırsal Davutlar Mahallesi, Covid-19 vakalarındaki artış ve temaslı kişilerin artması üzerine Bigadiç İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararıyla karantinaya alındı. Jandarma ekipleri, kırsal mahalle girişinde barikat kurarak giriş ve çıkışları kapattı. Karantina uygulamasıyla ilgili olarak Balıkesir Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bigadiç İlçemize bağlı Davutlar Mahallesi'nde Covid-19 vakalarının görülmesi ve çok sayıda temaslı kişi bulunması nedeniyle hastalığın yayılımını önlemek amacıyla belirtilen mahalle, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 26.10.2020 tarihi saat 18.00'den itibaren karantina altına alınmıştır."