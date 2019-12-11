Balıkesir'de deprem bölgesinde hasar tespiti sürüyor - Son Dakika
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Balıkesir'de deprem bölgesinde hasar tespiti sürüyor

6 saat önce

Balıkesir'in merkez Altıeylül ilçesinde meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depremin ardından hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

Balıkesir'de deprem bölgesinde hasar tespiti sürüyor, System.String[]

Balıkesir'in merkez Altıeylül ilçesinde meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depremin ardından hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, kırsal Akçaköy, Bayat, Kuşkaya ve Bigatepe mahallelerinde incelemelerde bulundu.

Avcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hasar tespitinin sürdüğünü belirterek, bazı binalarda küçük çaplı hasarlar olduğunu söyledi.

Durumu hassasiyetle takip ettiklerini anlatan Avcı, "Büyük sıkıntılarımız yok. Bazı evlerdeki ufak tefek hasarlarla ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile yapacağımız görüşmelerde tüm olanakları değerlendireceğiz." dedi.

Ayrıca Akçaköy'de, depremde hasar gören evin tahliye edilmesinin kararlaştırıldığı bildirildi. Evde yaşayan bir kişinin, bina onarılıncaya kadar akrabalarının yanında kalacağı öğrenildi.

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Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 04:44 Kaynak: AA
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