Son dakika: Balıkesir'de doğalgaz patlaması - Son Dakika

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde bağlı Hasan Basri Çantay Mahallesinde bir evde meydana gelen doğalgaz patlaması paniğe sebep oldu. Hasan Basri Çantay Mahallesi Algın Sokak'ta Almanya'da yaşayan Döndü Sarı'ya ait binanın ikinci katında bilinmeyen bir nedenle doğalgaz patlaması oldu. Evde kiracı olarak bulunan Sevim Kayalı'nın evde olmadığı bir sırada meydana gelen patlamada 9 dairede hasar oluştu. Patlamada ölü ve yaralının olmaması teselli kaynağı oldu.

Sabah saatlerinde Hasan Basri Çantay Mahallesi Algın Sokak'ta meydana gelen patlama mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşamasına neden oldu. Patlamanın ardından çevredeki vatandaşların haber vermesiyle olay yerine polis, itfaiye ve doğalgaz ekipleri sevk edildi. Patlamanın etkisiyle çevredeki binalara sıçrayan cam ve beton parçaları 9 daire hasara neden oldu. Olay yerine gelen ekipler yaptıkları ilk incelemede binada kaçak akım rölesinin bulunmadığını belirledi. Patlamanın neden oluştuğuna dair rapor geniş kapsamlı incelemenin ardından belli olacak.

Doğalgaz patlamasının yaşandığı evde ikamet eden kiracı Sevim Kayalı evinin ve eşyalarının kullanılamaz hale geldiğini görünce büyük üzüntü yaşadı. Aynı sokakta yaşlı bir hastaya bakıcılık yaptığını ifade eden Sevim Kayalı, evinde yaşanan patlamadan saatler sonra haberinin olduğunu söyledi. Evinin durumunu görünce göz yaşlarına boğulan Sevim Kayalı'yı mahalle muhtarı Mesut Bulut teselli etti.

"BÜTÜN EŞYALARIM GİTTİ"

Hasan Basri Çantay Mahallesi'ndeki evde kiracı olarak oturduğunu ve yaşlı hasta bakımı yaparak geçimini sağladığını belirten Sevim Kayalı, olay anında evde bulunmadığını ifade etti. Yaşlı hasta baktığı için evde sürekli kalmadığını da kaydeden Sevim Kayalı, yaşanan üzücü olayı komşularının haber vermesiyle öğrendiğini dile getirdi. Kayalı, "Eve en son dün akşam gelip gittim. Sabah bakımını yaptığım yaşlının evinde patlama sesini duydum. Sonra komşular sizin orada patlama oldu deyince gelip baktığımda benim evimde olduğunu gördüm. Evde bir şey kalamamış. Eve 2-3 ay önce yeni eşyalar almıştım hepsi gitmiş. Allah yardımcımız olsun" diye konuştu.

"ÇOK KORKTUK"

Olayın görgü tanığı mahalle sakini Ekrem Okçelik, "Olay saati evde çay içiyordum. O anda bir patlama oldu. Patlamayla birlikte bir basın oldu ve evimiz havalandı gibi oldu. O an hemen 155'i aradım, hemen 3 dakika içinde itfaiye geldi. Ondan sonra baktığımda her taraf birbirine girmiş olduğunu gördüm. Komşularla birlikte dışarıya çıktık tabi bir panik havası oldu. Bir anda patlama olunca çok korktuk" diye konuştu.

(Ömer Kantarlıoğlu - Taşkın Sarıca - Umut Sayan/İHA)