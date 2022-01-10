Balıkesir'de FETÖ'nün darbe girişimine yönelik davanın görülmesine devam edildi - Son Dakika

Balıkesir'in Edremit ilçesindeki 19. Motorlu Piyade Tugay Komutanlığında FETÖ'nün darbe girişimi gecesi yaşananlarla ilgili 2'si tutuklu 6 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Balıkesir 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklardan eski Genelkurmay Eğitim Daire Başkanı tuğgeneral İ.T, eski 19. Motorlu Piyade Tugayı Kurmay Başkanı kurmay albay M.T. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Tutuksuz sanıklar eski yüzbaşı Ü.G. ve tugay askeri gazinosunun eski müdürü B.V.E, binbaşı M.C.Y, o dönem aynı tugayda görev yapan üsteğmen E.D, avukatları ve yakınları ise mahkeme salonunda hazır bulundu.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan sanıklardan İ.T, darbeci olduğunu gösteren hiçbir delilin olmadığını söyledi.

İ.T, darbe girişimi ve hazırlığından haberinin olmadığını yönünde savunma yaparak, "Haberim olmaması bile onlardan olmadığımın bir göstergesidir. 14 aydır tutukluyum, tahliyemi talep ediyorum. Şu ana kadar görülen celselerde benimle ilgili hiçbir somut delil yoktur." dedi.

Mahkeme heyetince tanık olarak dinlenen A.K ise FETÖ içinde bulunduğu süre için İ.T'nin evine geldiğini ve sohbetler yaptıklarını ifade etti. A.K, İ.T'nin örgüt içinde olduğunu, kendisine üstü 'İrfan' isimli birinin söylediğini dile getirdi.

A.K, İ.T'nin yurt dışında olduğu için çocuğunu da kendisine emanet ettiğini ve ilgilenmesini istediğini belirtti.

İ.T ise bu ifadelerin doğru olmadığını ve A.K'yi tanımadığını öne sürdü.

Tutuklu sanıklardan M.T ise bütün belgelerin ortada olduğunu ve örgütle bir bağlantısının bulunmadığını savunarak tahliyesini talep etti.

Duruşmada, tutuksuz yargılanan Ü.G, E.D, M.Y.C ve B.V.E de beratlarını istedi.

Mahkeme heyeti, tutuksuz sanıklardan B.V.E'nin adli kontrol şartının kaldırılmasına, İ.T ve M.T'nin tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Soruşturma süreci

Darbe girişimiyle ilgili faaliyette bulundukları iddiasıyla 16 Ekim 2020'de yakalanmasının ardından tutuklanan, emekliye ayrıldıktan sonra da KHK ile rütbesi alınan tuğgeneral İ.T, meslekten ihraç edilen kurmay albay M.T, yüzbaşılar Ü.G. ve E.D. ile adli kontrol şartıyla serbest bırakılan muvazzaf binbaşı M.C.Y. ve emekli albay B.V.E. hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan dava açılmıştı.

Tutuklu 4 sanıktan Ü.G, nisan ayındaki ilk duruşmada tahliye edilmişti. Tutuklu sanık E.D ise 2021'in Ekim ayındaki duruşmada tahliye edilmişti.