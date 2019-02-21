Balıkesir'de Fetö Operasyonu: 4 Gözaltı
17 dakika önce
Balıkesir'de yapılan FETÖ/PDY operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı.
Balıkesir
'de yapılan FETÖ/PDY operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı. Yakalanan 4 kişiden 2'si adli makamlarca tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Balıkesir Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İvrindi
, Bandırma
, İzmir
ve Erdek
'te yaptıkları FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yaptıkları operasyonlarda 1'i astsubay 4 kişiyi yakaladı. İzmir ve Bandırma'da yakalanan şüpheliler çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Diğer 2 FETÖ şüphelisi ile ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - BALIKESİR
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 10:25 Kaynak: İHA
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