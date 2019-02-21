Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de Fetö Operasyonu: 4 Gözaltı

Balıkesir'de Fetö Operasyonu: 4 Gözaltı

17 dakika önce

Balıkesir'de yapılan FETÖ/PDY operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı.

Balıkesir'de Fetö Operasyonu: 4 Gözaltı, System.String[]
Balıkesir'de yapılan FETÖ/PDY operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı. Yakalanan 4 kişiden 2'si adli makamlarca tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İvrindi, Bandırma, İzmir ve Erdek'te yaptıkları FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yaptıkları operasyonlarda 1'i astsubay 4 kişiyi yakaladı. İzmir ve Bandırma'da yakalanan şüpheliler çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Diğer 2 FETÖ şüphelisi ile ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 10:25 Kaynak: İHA

Bandırma, Balıkesir, 3. Sayfa
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