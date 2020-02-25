Balıkesir'de Güner-Nihat Tan Aile Sağlığı Merkezi açıldı - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Balıkesir'de Güner-Nihat Tan Aile Sağlığı Merkezi açıldı - Son Dakika

Balıkesir'de Güner-Nihat Tan Aile Sağlığı Merkezi açıldı

6 saat önce

Balıkesirli hayırsever Güner-Nihat Tan çiftinin yaptırdığı aile sağlık merkezi hizmete açıldı.

Balıkesir'de Güner-Nihat Tan Aile Sağlığı Merkezi açıldı, System.String[]

Balıkesirli hayırsever Güner-Nihat Tan çiftinin yaptırdığı aile sağlık merkezi hizmete açıldı.

Üçpınar Mahallesi'ndeki Karesi 17 No'lu Güner-Nihat Tan Aile Sağlığı Merkezinin açılış töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende konuşan Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Karesi'ye böyle bir merkezin kazandırılmasından gurur duyduğunu belirterek Tan ailesine teşekkür etti.

Nihat Tan ise "İmkanı olan herkes belirli bir hayır işine kendilerini odaklamalı. Bugün bize de sağlık konusunda hayır yapmak nasip oldu. İnşallah burada vatandaşlarımız sağlık bulurlar." dedi.

Törene, Balıkesir milletvekilleri Adil Çelik, Mustafa Canbey, Pakize Mutlu Aydemir, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Karesi Kaymakamı Abdulkadir Demir, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Tarık Hekimoğlu, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz, kurum amirleri, hayırsever Güner Tan ile vatandaşlar katıldı.

Balıkesir, Üçpınar, Karesi, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 08:52 Kaynak: AA
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