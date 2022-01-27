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BALIKESİR'DE HEYELAN OLAN İNŞAAT ALANINDA DOLGU ÇALIŞMASI - Son Dakika

BALIKESİR'DE HEYELAN OLAN İNŞAAT ALANINDA DOLGU ÇALIŞMASI

27.01.2022 12:42

BALIKESİR'in Karesi ilçesinde, dün akşam hafriyat çalışması sırasında toprak kayması meydana gelen inşaat alanında, dolgu çalışmalarına başlandı.

BALIKESİR'in Karesi ilçesinde, dün akşam hafriyat çalışması sırasında toprak kayması meydana gelen inşaat alanında, dolgu çalışmalarına başlandı.

Karesi'ye bağlı Atatürk Mahallesi Keçeci Sokak'ta yapılacak apartman için hafriyat çalışmaları sırasında, dün saat 22.00 sıralarında, toprak kayması meydana geldi. Kar sularının tıkanmaya yol açmasıyla borulardaki patlama sonrası oluştuğu değerlendiren heyelan nedeniyle 2 apartman, tahliye edildi. İnşaat alanına yakın 18 dairede yaşayanlar, polisevine ve çevredeki otellere yerleştirildi. Bölgede zabıta, polis ve AFAD ekipleri de önlem aldı.

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, bölge oturanların geceyi güvenli geçirmelerinin sağlandığını belirterek, günün ilk ışıklarıyla birlikte çalışmaların başladığını söyledi. Toprak kaymasının olduğu alana hafriyat kamyonlarıyla dolgu malzemesi dökülerek, destekleme çalışması yapıldı. Boşaltılan 2 apartmana girişlere ise izin verilmiyor.

BALIKESİR'DE HEYELAN OLAN İNŞAAT ALANINDA DOLGU ÇALIŞMASI
BALIKESİR'DE HEYELAN OLAN İNŞAAT ALANINDA DOLGU ÇALIŞMASI
BALIKESİR'DE HEYELAN OLAN İNŞAAT ALANINDA DOLGU ÇALIŞMASI
BALIKESİR'DE HEYELAN OLAN İNŞAAT ALANINDA DOLGU ÇALIŞMASI
BALIKESİR'DE HEYELAN OLAN İNŞAAT ALANINDA DOLGU ÇALIŞMASI
BALIKESİR'DE HEYELAN OLAN İNŞAAT ALANINDA DOLGU ÇALIŞMASI
BALIKESİR'DE HEYELAN OLAN İNŞAAT ALANINDA DOLGU ÇALIŞMASI

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İnşaat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BALIKESİR'DE HEYELAN OLAN İNŞAAT ALANINDA DOLGU ÇALIŞMASI - Son Dakika


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SON DAKİKA: BALIKESİR'DE HEYELAN OLAN İNŞAAT ALANINDA DOLGU ÇALIŞMASI - Son Dakika
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