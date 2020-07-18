Balıkesir'de jandarma aranan 133 şahsı yakaladı - Son Dakika

Balıkesir'de jandarma aranan 133 şahsı yakaladı

Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 133 şahsı ele geçirdi.

Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 133 şahsı ele geçirdi.


Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca "Aranan Şahısların Yakalanması"na yönelik il genelinde icra edilen "Önleyici Kolluk Faaliyetleri" esnasında 32 bin 883 kişi sorgularken, Altıeylül ilçesinde 2, Ayvalık ilçesinde 26, Balya ilçesinde 2, Bandırma ilçesinde 3, Bigadiç ilçesinde 3, Burhaniye ilçesinde 5, Edremit ilçesinde 48, Erdek ilçesinde 7, Gömeç ilçesinde 5, Gönen ilçesinde 3, İvrindi ilçesinde 2, Karesi ilçesinde 18, Kepsut ilçesinde 1, Marmara ilçesinde 1, Sındırgı ilçesinde 5 ve Susurluk ilçesinde 2 kişi olmak üzere çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan toplam 133 şahıs yakalandı. - BALIKESİR

Balıkesir, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 11:29 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir'de jandarma aranan 133 şahsı yakaladı - Son Dakika
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