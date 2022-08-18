Balıkesir'de aranan 73 şahıs yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Balıkesir'de aranan 73 şahıs yakalandı

18.08.2022 09:12
Balıkesir'de aranan 73 şahıs yakalandı

Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları 'Huzur' operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan ve Kaçakçılık ve Organize suç olaylarına karışanlar ile yaptıkları trafik denetimlerinde çeşitli suçlara karışmış ve aranan toplam 73 şahsı yakalarken, silah, bıçak ve uyuşturucu maddeler...

Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları 'Huzur' operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan ve Kaçakçılık ve Organize suç olaylarına karışanlar ile yaptıkları trafik denetimlerinde çeşitli suçlara karışmış ve aranan toplam 73 şahsı yakalarken, silah, bıçak ve uyuşturucu maddeler ele geçirdi. Jandarma Trafik ekipleri de yaptıkları denetimlerde 11 aracı trafikten men etti.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı Ekiplerinin genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Ayvalık, Bandırma, Bigadiç, Burhaniye, Edremit, Gömeç, Gönen, İvrindi, Havran, Karesi, Kepsut, Marmara ve Sındırgı ilçelerinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında; çeşitli suçlardan aranan 52 şahıs yakalanırken, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet bıçak ele geçirilmiştir.

Yine Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçakçılık ve organize suç olaylarına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; 45 adet sentetik uyuşturucu hap, 72 gram kubar esrar, 58 kök kenevir bitkisi, 17 sahte belge ve 7 adet av tüfeği kartuşu ele geçirilmiştir. Olaylarla ilgili olarak 21 şüpheli yakalandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri sürücüleri trafik kural, yasaklama ve kısıtlamalarına uygun şekilde araç kullanmaya yöneltmek trafik kazalarını en aza indirmek maksadıyla "Mevsimlik Tarım İşçilerini Taşıyan Araçların Denetimi", "Agresif Sürücü Davranışlarının Denetimi" ve "Köy Yollarında Seyreden Araçlarda Alkol Denetimi" yapıldı. Jandarma trafik ekipleri yaptığı denetimler sonucunda bin 934 araç kontrol edilmiş, 28 araca 21 bin 723 TL idari para cezası uygulanmış, 11 araç trafikten men edildi. - BALIKESİR

YORUMLAR
500
Kaynak: İHA

Balıkesir, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir'de aranan 73 şahıs yakalandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:02 MHK, Yasin Kol hakkında kararını verdi! Beşiktaş'ı sevindirecek gelişme
15:44 Ukrayna'ya giden Cumhurbaşkanı Erdoğan Zelenski ile buluştu
15:23 İYİ Parti lideri Akşener, parti karavanına saldıranlara meydan okudu: Korkaklar buyurun ben buradayım
15:16 Merkez Bankası'nın toplam rezervlerinde büyük artış
14:50 Merkez Bankası'nın faiz düşürme kararına siyasilerden tepkiler gecikmedi
14:48 TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi duyurdu! Yayıncı kuruluşunda her hafta hakem performansları değerlendirilecek
14:42 Cristiano Ronaldo'nun altyapısından yetiştiği takıma gideceği öne sürüldü
14:11 Şafak Mahmutyazıcıoğlu davasında yeni gelişme! Ağabeyinden olay "Alaattin Çakıcı" yanıtı
14:11 Merkez Bankası faizi indirince dolar tekrardan yükselmeye başladı
14:23 Hollanda'da hükümetin 300 mülteciyi yerleştirmek istediği bölgenin halkı isyan etti: Güzel köyümüze ne yapıyorsunuz?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2022 16:11:16. #1.11#
SON DAKİKA: Balıkesir'de aranan 73 şahıs yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement