Balıkesir'de jandarmadan motosiklet denetimi - Son Dakika
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Balıkesir'de jandarmadan motosiklet denetimi

08.05.2022 14:18
Balıkesir'de jandarmadan motosiklet denetimi

Balıkesir genelinde jandarma trafik ekipleri motosiklet sürücülerine yönelik denetim yaptı.

Balıkesir genelinde jandarma trafik ekipleri motosiklet sürücülerine yönelik denetim yaptı.

Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timlerince, motosiklet sürücülerinin trafik kural, yasaklama ve kısıtlamalarına uygun şekilde araç kullanmaya yöneltmek, trafik kazalarını en aza indirmek amacıyla motosiklet ve motorlu bisiklet denetimi gerçekleştirdi.

Yapılan denetim sonucunda 24 araca 21bin 338 lira idari para cezası kesildi, 8 araç ise trafikten men edildi.

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Jandarma hem trafiği hem de sit alanlarını havadan denetledi Jandarma hem trafiği hem de sit alanlarını havadan denetledi

İl Jandarma Komutanlığı, Balıkesir, Jandarma, Tragger, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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