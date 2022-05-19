Balıkesir'de kaçak akaryakıt operasyonu - Son Dakika
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Balıkesir'de kaçak akaryakıt operasyonu

19.05.2022 19:14
Balıkesir'de kaçak akaryakıt operasyonu

Balıkesir'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları kaçak akaryakıt operasyonunda 16 bin 640 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.

Balıkesir'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları kaçak akaryakıt operasyonunda 16 bin 640 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince akaryakıt kaçakçılığının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; 16 bin 640 Litre karışımlı akaryakıt ele geçirilmiş olup gerekli tahkikata başlanılmıştır. Konu ile ilgili 2 şüpheli şahsa "5607 SKM " suçundan adli işlem yapıldı. - BALIKESİR

Balıkesir'de kaçak akaryakıt operasyonu
Balıkesir'de kaçak akaryakıt operasyonu

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Akaryakıt, Balıkesir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir'de kaçak akaryakıt operasyonu - Son Dakika


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