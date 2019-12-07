Balıkesir'de kaçak içki operasyonu

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde kaçak içki imal ederek sattıkları belirlenen 3 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, yaklaşan yılbaşını fırsat bilerek kaçak içki imal edip satmaya çalıştığı tespit edilen kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda, 110 litre etil alkol, 6 litre bandrolsüz içki, 45 satışa hazır sahte içki, 3 bandrolsüz içki, 100 gram anason yağı ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan şüpheliler H.G, N.Ç, ve I.K. gözaltına alındı.