Balıkesir'de kaçak tütün operasyonu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir'de kaçak tütün operasyonu - Son Dakika

Balıkesir'de kaçak tütün operasyonu

6 saat önce

Balıkesir'in Manyas ilçesinde polisin yaptığı baskında kaçak tütün ve dolu makoron ele geçirildi.

Balıkesir'de kaçak tütün operasyonu, System.String[]

Balıkesir'in Manyas ilçesinde polisin yaptığı baskında kaçak tütün ve dolu makoron ele geçirildi. Jandarma ekipleri çok miktarda kaçak tütün ve tütün mamulü ele geçirirken 1 kişiyi de gözaltına aldı.


Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Bandırma KOM Grup Amirliği ekipleri, Manyas ilçe merkezinde ruhsatsız bir iş yerinde gerçekleştirdikleri operasyonda 30 bin 670 adet bandrolsüz dolu makaron, bin 400 adet boş makaron, 25 kg açık tütün, 35 adet sökülmüş TAPDK bandrolü ele geçirdi. Operasyonda gözaltına alınan 1 kişinin emniyetteki işlemlerin sürdüğü öğrenildi. - BALIKESİR

Balıkesir, Manyas, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 10:18 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Muhaliflerin İdlib'e başlattığı operasyondan ilk görüntüler geldi
Ankara iyi parti'den istifa eden ok: istenmeyen adam ilan edildim Ünlü şarkıcı Linet'ten kalça estetiği sorularına yanıt: Hemen göze batıyor PKK'nın gençlik yapılanmasına operasyon: 13 gözaltı

Son Dakika Haberleri
16:24 Pınar Soykan: Pop müzikte lavabo tıkandı
15:41 Tolgay'ın 'Müzeyyen Senar' anısı Özge Ulusoy'u güldürdü
15:41 İşte Burcu Esmersoy'un yeni sevgilisi!
15:51 Zerrin Özer, dolandırıcılıkla suçlanan eski eşiyle yeniden barıştı
14:57 Melisa Şenolsun: Oyunculuk özgürleştirir

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2020 16:34:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Balıkesir'de kaçak tütün operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]