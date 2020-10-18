Balıkesir'de kahvehanede kumar oynanan 8 kişiye para cezası - Son Dakika

Balıkesir'de bir kahvehanede kumar oynayan 8 kişiye idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hasan Basri Çantay Mahallesi'nde kumar oynatıldığı belirlenen kahvehaneye baskın yaptı.

İş yerinin özel bölmeli odasında kumar oynayan 8 kişiyi suçüstü yakalayan ekipler, 260 lira, iki deste iskambil kağıdı ve iki yazboz kağıdı ele geçirdi.

İşletmeci Ş.Y. ve ruhsat sahibi İ.H.K. hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem yapıldı.

Kahvehanedeki 8 kişiye ise kumar oynadıkları ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle toplam 23 bin 360 lira ceza kesildi.