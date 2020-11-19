Balıkesir'in merkez Altıeylül ilçesinde kamyonun tıra çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
Mustafa Güvendiren idaresindeki 16 AIV 258 plakalı kamyon, Balıkesir- Manisa yolu Pamukçu mevkisinde sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen tıra arkadan çarptı.
Tır sürücüsü kaçarken, araçta sıkışan Güvendiren kaza yerinde yaşamını yitirdi.
Güvendiren'in cesedi Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi morguna götürüldü.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Balıkesir'de kamyon tıra çarptı: 1 ölü - Son Dakika