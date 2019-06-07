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Balıkesir'de kaza: 4 yaralı

34 dakika önce

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Balıkesir'de kaza: 4 yaralı, System.String[]
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Sındırgı çevre yolu Soğuk Su mevkiinde 45 DD 903 plakalı aracın sürücüsü Hüseyin Kandemir direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje yuvarlandı. Araç sürücüsüyle birlikte yaralanan 4 kişiden 3'ü Sındırgı itfaiyesi tarafından aracın kapıları kesilerek kurtarıldı. Kazada yaralanan 4 kişi tedavileri için hastaneye kaldırıldı. - BALIKESİR
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 04:29 Kaynak: İHA
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