Balıkesir'de kazada araçta sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika
Üye Girişi

Balıkesir'de kazada araçta sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı

24.02.2022 21:52
Balıkesir'de kazada araçta sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde meydana gelen kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde meydana gelen kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Zeytinli Mahallesi'ndeki kavşakta, Barış Yağız idaresindeki 10 KU 100 plakalı panelvan ile Hızır Caner'in kullandığı 10 N 1705 plakalı kamyonet çarpıştı.

Kazada, sürücü Caner kamyonette sıkıştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan Caner, Edremit Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan trafik akışı, araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından normale döndü.

YORUMLAR
500
Edremit'te iki kamyonet çarpıştı: 1 yaralı Edremit'te iki kamyonet çarpıştı: 1 yaralı Sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı Sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

Balıkesir, Kamyonet, İtfaiye, Edremit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Balıkesir'de kazada araçta sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika


Son Dakika
21:35 Ukrayna'daki Türk öğrencilerle ilgili şaşırtan iddia: THY, 500 euro uçuş parası talep etti
21:32 Fenerbahçe'den Rusya işgaline tepki! Sosyal medya paylaşımına beğeni yağıyor
21:12 İngiltere'den Rusya'ya dev yaptırım! Banka ve havayolu şirketi de listeye girdi
21:06 Mesut Özil'den Rusya tepkisi! Paylaştığı fotoğraf duygulandırdı
20:47 Son Dakika: Rus ordusu Çernobil Nükleer Santrali ve Hostomel Havaalanı'nın kontrolünü tamamen ele geçirdi
20:46 Ünlü teknik direktör, ziyaret için gittiği Ukrayna'da mahsur kaldı!
20:36 Kadın siyasetçinin seçim kampanyası tepki çekti! Çıplak fotoğraflarıyla halktan oy istedi
20:25 Son Dakika: Ülkemizde 24 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 281 kişi vefat etti, 79 bin 708 yeni vaka tespit edildi
20:06 Gelinin damada verdiği liste olay oldu, düğün masrafları şaşkınlık yarattı!
19:42 Acun Ilıcalı, Hull City tribünlerini görünce büyük şaşkınlık yaşadı: Gözlerime inanamıyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2022 21:58:20. #1.12#
SON DAKİKA: Balıkesir'de kazada araçta sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement