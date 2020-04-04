Balıkesir'de kontroller başladı - Son Dakika

Balıkesir'de kontroller başladı

BALIKESİR'e farklı illerden gelen araç sürücüleri il sınırlarında oluşturulan kontrol noktalarından geri çevrildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüse karşı alınan ek tedbirleri açıklamasının ardından gece yarısı Balıkesir'de denetimlere başlandı. Balıkesir ile İzmir, Çanakkale, Bursa ve Manisa sınırlarının yanı sıra, İstanbul-İzmir otoyolunda kontrollere başlayan jandarma ve polis ekipler, gelen araç sürücüleri il sınırından geri çevirdi. Yapılan uyarıların ardından gelen araç sayısında ciddi düşüş olduğu gözlenirken, farklı büyükşehirlere gitmek isteyen sürücüler yoldan geri çevrildi. İstanbul-izmir otobanında seyreden sürücülerinde İzmir istikametine gidişlerine izin verilmedi. Çanakkale'den Balıkesir istikametine gelen araç sürücüleri de Edremit ilçesine bağlı Narlı Mahallesinde oluşturulan kontrol noktasında geri çevrildi. Aynı şekilde Balıkesir'den çıkmak isteyen vatandaşlara da izin verilmedi.

Ayvalık ilçesine bağlı Altınova Mahallesinde bulunan kontrol noktasında da, İzmir iline giriş ve çıkışlar engellendi. Denetimlerin aralıksız olarak devam edeceği bildirildi.