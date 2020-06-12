Balıkesir'de propolis üretimi artacak - Son Dakika

Balıkesir'de propolis üretimi artacak

Balıkesir'de propolis üretimi artacak BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi, salgın süresince sıkça gündeme gelen propolis üretimini artırmak için şehirdeki 1150 arı üreticisine 11 bin 500 propolis tuzağı desteği verdi.

Balıkesir'de propolis üretimi artacak, System.String[]


Balıkesir'de propolis üretimi artacak
BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi, salgın süresince sıkça gündeme gelen propolis üretimini artırmak için şehirdeki 1150 arı üreticisine 11 bin 500 propolis tuzağı desteği verdi. Düzenlenen dağıtım töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Balıkesir'in balı kalitelidir, hilesizdir dedirtecek güveni, sizlerle birlikte tesis edeceğiz dedi.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nce 2017 yılında Kabakdere Mahallesi'nde yapılan Ana Arı ve Arı Ürünleri Üretim Tesislerinde propolis tuzak dağıtım töreni düzenlendi. Propolis üretimini artırmak amacıyla 1150 arı üreticisine 11 bin 500 propolis tuzağı desteği verildi. Dağıtım töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Yaptığınız iş çok kutsal, toplum adına çok faydalı. Göreve geldiğimiz günden bu yana insan gücünün değerini en yükseğe taşımak için, güçlü bir Balıkesir için akıllı işler yapmaya çalışıyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki bu ülke üretici ürettikçe kalkınacak. Balıkesir'in gelirinin yüzde 45'i tarım ve tarıma dayalı işletmelerden gelen gelirlerden oluşmakta. Büyükşehir olarak tarım ve hayvancılıkla ilgilenen üreticilere imkanlar dahilinde her zaman destek olacağız. Balıkesir'in balı kalitelidir, hilesizdir dedirtecek güveni tesis etmemiz lazım. Bunu da sizlerin özverili çalışmalarınızla başaracağız dedi.
Arı Üreticileri Birliği Başkanı Mustafa Yazıcı ise propolis tuzağı desteklemesinin arıcılara yapılan en büyük hizmetlerden birisi olduğunu ifade ederek Başkan Yılmaz ve ekibine teşekkür etti.
'İLÇELERE ÖZGÜ DESTEKLER SÜRECEK'
Propolis tuzağı dağıtım töreninde konuşma yapan Balıkesir Büyükşehir Belediye Kırsal Hizmetler Dairesi Başkan Vekili Vehbi Yörük, pandemi sürecinde vücut direnci üzerindeki olumlu etkileri nedeniyle ön plana çıkan propolis üretimini artırmayı hedeflediklerini belirtti. 1150 arı üreticisine Arı Üreticileri Birliği vasıtasıyla 11 bin 500 propolis tuzağı dağıtıldığını söyleyen Yörük, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak çiftçimizin, üreticimizin her zaman yanında olduk. Burhaniye'deki Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi'nde tıbbi ve aromatik bitkilerin üretimi, pazarlanması ve AR-GE çalışmalarının yanı sıra Savaştepe'de silajlık mısır tohumu desteği, Sındırgı'da boz ırk Ar-Ge çalışmaları, Gönen'de damla sulama ile çeltik üretimi gibi her ilçemizde, yörenin potansiyeline uygun desteklemeler yapıyoruz. İlçelere özgü destekler sürecek dedi.
'ARICILAR İÇİN EN BÜYÜK HİZMET'
Propolis tuzağı desteklemesinin arıcılara yapılan en büyük hizmetlerden birisi olduğunu belirterek Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'a teşekkür eden Arı Üreticiler Birliği Başkanı Mustafa Yazıcı, Büyükşehir daha öncede bir başlangıç olsun, bir ilk olsun diye polen altlıklı kovan tabanı desteği sağlamıştı. Bu desteklemeler bizler için çok önemli dedi. Yapılan araştırmalar sonucunda Türkiye'de en kaliteli propolisi Balıkesir'in ürettiğinin ortaya çıktığını söyleyen Yazıcı, Yapılanlar biz arıcılar için büyük bir başarı, büyük bir kazanç kapısı olacak dedi.

Muhittin Yücel, Balıkesir, Propolis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.06.2020 01:58 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Balıkesir'de propolis üretimi artacak - Son Dakika

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