Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de Senet Çetesine Operasyon: 7 Gözaltı

Balıkesir'de Senet Çetesine Operasyon: 7 Gözaltı

20 dakika önce

BALIKESİR'in Bigadiç ilçesinde vatandaşlara borç para vererek, fahiş miktarda geri tahsil ettikleri belirlenen çetenin 7 üyesi yakalandı.

Balıkesir'de Senet Çetesine Operasyon: 7 Gözaltı, System.String[]
BALIKESİR'in  Bigadiç ilçesinde vatandaşlara borç para vererek, fahiş miktarda geri tahsil ettikleri belirlenen çetenin 7 üyesi yakalandı.

Bigadiç'te İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışmalarında ilçede ve çevre ilçelerde paraya ihtiyacı olan vatandaşlara borç para vererek, karşılığında fahiş miktarda çek veya senet imzalatarak zorla tahsil edenlere yönelik operasyon düzenledi. İlçedeki 7 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız, 1 başkası adına ruhsatlı tabanca, 7 tabanca şarjörü, bin 64 tabanca mermisi, 5 ruhsatsız av tüfeği, 94 fişek, 3 çek, 6 tapu, 1 koçan tahsil fişi ve 8 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler S.İ., Ö.İ., C.İ., S.D., H.G., İ.K. ve T.S. ile ilgili yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

- Balıkesir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 12:20 Kaynak: DHA

Bigadiç, Balıkesir, 3. Sayfa
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