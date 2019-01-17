Balıkesir'de Seyir Halindeki Otomobil Yandı
38 dakika önce
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Balıkesir
'in Ayvalık
ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, Altınova
istikametine doğru seyreden Rıza Geçiner yönetimindeki 17 KF 919 plakalı otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanı fark eden Geçiner, otomobili yol kenarına çekip itfaiyeye haber verdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede söndürdü.
Yangında araç kullanılamaz hale geldi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 11:49 Kaynak: AA
Poşetler Ücretli Olunca 47 Yıllık Mesleğinde Zirve Yaptı
İlgi Her Geçen Gün Artıyor! Şebap Güvercinleri 100 Bin TL'ye Satılıyor
İnternetten En Çok Satılan Ürünler Belli Oldu
Çin'in Ay'a Gönderdiği Pamuk Tohumları Yeşerdikten Sonra Soldu