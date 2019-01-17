Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de Seyir Halindeki Otomobil Yandı

Balıkesir'de Seyir Halindeki Otomobil Yandı

38 dakika önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Balıkesir'de Seyir Halindeki Otomobil Yandı, System.String[]
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Altınova istikametine doğru seyreden Rıza Geçiner yönetimindeki 17 KF 919 plakalı otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanı fark eden Geçiner, otomobili yol kenarına çekip itfaiyeye haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede söndürdü.

Yangında araç kullanılamaz hale geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 11:49 Kaynak: AA

Ayvalık, Balıkesir, Güncel
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