Balıkesir'de tarihi eser kaçakçılığı ve uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüpheliler yakalandı - Son Dakika

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, yapılan istihbari çalışmalar sonucu, tarihi eser kaçakçılığı ve uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 4 şüpheli yakalandı.

Balıkesir Valiliğinden yapılan basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığı ile uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Bandırma ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı ve uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 4 şüphelinin üzerleri ve ikamet adreslerinde aramalarda 20 gram metamfetamin, 5 gram kubar esrar, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet tabanca, 269 adet tarihi eser (sikke) ve suçtan elde edilen gelir olarak 2 bin 405 TL ele geçirilmiştir. Olayla ilgili olarak 4 şüpheli yakalanmıştır."