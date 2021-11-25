Balıkesir'de türkülü ve defileli 'Öğretmenler Günü' kutlaması - Son Dakika

Balıkesir'de türkülü ve defileli 'Öğretmenler Günü' kutlaması

BALIKESİR Burhaniye ilçesinde, Öğretmenler Günü çeşitli faaliyetlerle kutlandı.

Halk Eğitimi Merkezi farklı bir kutlamaya imza attı. Halk Eğitimi Merkezi Salonu'nda düzenlenen Öğretmenler Günü kutlamasında Nesrin Yarlikaya türküler söylerken, kursiyerler de diktikleri elbiselerin mankenliğini yaptı. El sanatları öğretmeni Özlem Tezcan'ın öncülüğünde kadınlar diktikleri elbiselerin mankenliğini yaptı. Mankenlere teşekkür eden Özen Şat, "Tasarımları çok değişikti. Bugün gördüğünüz defile de kendi ellerinden çıktı. Mutlaka kursiyer arkadaşlar da yardım ettiler. Ama bütün çizimler Özlem hanıma aittir. Hepsini kutluyorum" dedi.

Özlem Tezcan da, "Öğretmenler Günü kutlama programı nedeniyle defile hazırlamaya karar verdik. Kullanılmayan, giyilmeyen sandıktaki çeyizlerimizi ortaya çıkararak tasarım defilesi yapmak istedik. Bir haftalık kısa sürede kursiyerlerimizle beraber tamamen tasarıma dayalı olarak bu kıyafetleri hazırlayarak misafirlerimizin beğenisine sunduk. Emeği geçen herkese gerçekten teşekkür ediyoruz" dedi.