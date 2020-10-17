Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Balıkesir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Polis ekipleri tarafından kent merkezi ve Edremit ilçesinde operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda 1,39 gram esrar, 312 sentetik ecza hap, 1,96 gram metamfetamin ile 0,51 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Öte yandan, Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada, uyuşturucu ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik çalışmaların aralıksız ve titizlikle devam edeceği belirtildi.