Balıkesir'de uyuşturucudan kurtarılan bireyler yaşadıkları değişimi anlattı - Son Dakika

Balıkesir'de, Vali Hasan Şıldak öncülüğünde bir yılı aşkın süredir yürütülen uyuşturucuyla mücadele projesi sayesinde bağımlılıktan kurtarılan bireyler, yeni bir hayata kavuşma yolculuklarını anlattı.

Uyuşturucudan kurtulmak isteyen bağımlılar, 17 kuruluş tarafından da desteklenen "Umuda Kapı Açıyorum, Hayata Tutunuyorum" adlı proje kapsamında başvuruda bulunarak tedavi ve rehabilitasyon sürecine başlıyor. Tedavi sürecinin ardından uyuşturucudan kurtulan kişiler, İŞKUR ile yapılan protokol sayesinde sanayi veya hizmet alanında iş sahibi de oluyor.

Valilik, eski bağımlı 6 kişi ile, sosyal, ekonomik, psikolojik, sağlık gibi birçok yönden huzura kavuşmalarına ilişkin yapılan röportajları paylaştı.

Kendileri gibi bağımlı olan bireylerin de projeye başvurmaları için aydınlatıcı bilgiler veren kişiler, yaşadıkları bu yolculukta kendilerini bir an bile yalnız hissetmediklerini dile getirdi.

Yeni hayatlarında sağlıklı, huzurlu ve mutlu olduklarını anlatan bireyler, sosyal hayatlarındaki olumlu değişimi, iş sahibi olma, aileleriyle huzurlu bir ortama kavuşma gibi projeyle edindikleri kazanımları aktararak, bu çalışmanın bir motivasyon kaynağı olduğunu belirtti.

Proje ile şu ana kadar 20'den fazla kişinin uyuşturucudan kurtulması sağlandı.

Uyuşturucu ile verdikleri mücadeleyi kazanan bireylerle yapılan röportajlarla, çalışmanın bilinirliğinin artırılması ve yeni başvurular alınması amaçlanıyor.

Röportajlar, Vali Hasan Şıldak'ın sosyal medya hesaplarından da yayınlandı.