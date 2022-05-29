Balıkesir'deki göçmen kaçakçılığı operasyonunda 6 tutuklama - Son Dakika
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Balıkesir'deki göçmen kaçakçılığı operasyonunda 6 tutuklama

29.05.2022 11:20
Balıkesir'deki göçmen kaçakçılığı operasyonunda 6 tutuklama

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İzmir ve Balıkesir'de göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen kişileri yakalamak için operasyon düzenledi.

Operasyonda 7 şüpheli yakalandı. Zanlıların evlerinde yapılan aramada, 2 tabanca, 10 tabanca fişeği, 12 av tüfeği fişeği, 7 cep telefonu, 4 bıçak ve 2 pasaport ele geçirdi.

Şüphelilerden 6'sı jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Balıkesir'deki göçmen kaçakçılığı operasyonunda 6 tutuklama - Son Dakika


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