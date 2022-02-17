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Balıkesir'deki yediemin parkından çalınan araçlar Eskişehir'de ele geçirildi - Son Dakika

Balıkesir'deki yediemin parkından çalınan araçlar Eskişehir'de ele geçirildi

17.02.2022 14:15
Balıkesir'deki yediemin parkından çalınan araçlar Eskişehir'de ele geçirildi

Balıkesir'deki yediemin parkından çalınarak motor şase numaraları değiştirilmiş 1 milyon lira değerinde 3 kamyon, 3 kamyonet, 2 traktör ve 1 motosiklet, Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından ele geçirildi, olayla ilgili 2 şüpheli yakalandı.

Balıkesir'deki yediemin parkından çalınarak motor şase numaraları değiştirilmiş 1 milyon lira değerinde 3 kamyon, 3 kamyonet, 2 traktör ve 1 motosiklet, Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından ele geçirildi, olayla ilgili 2 şüpheli yakalandı.

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde faaliyet gösteren yediemin otoparkından bazı araçların çalındığı, motor şase numaralarının değiştirildiği bilgisi üzerine Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince bir araştırma başlatıldı. Çalışmalar sonucunda çalıntı olduğu bildirilen araçların Tepebaşı ilçesi Emirler mahallesinde bulunan alanda saklandığı tespit edildi. Belirlenen yerde yapılan arama neticesinde, maddi değeri yaklaşık 1 milyon lira olduğu değerlendirilen 3 adet kamyon, 3 adet kamyonet, 2 traktör ve 1 adet motosiklet ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 2 şüpheli hakkında işlem başlatıldığı belirtildi. - ESKİŞEHİR

Balıkesir'deki yediemin parkından çalınan araçlar Eskişehir'de ele geçirildi

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Eskişehir, Balıkesir, Kamyonet, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir'deki yediemin parkından çalınan araçlar Eskişehir'de ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Balıkesir'deki yediemin parkından çalınan araçlar Eskişehir'de ele geçirildi - Son Dakika
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