Balıkesir'in Gömeç İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, CHP Adayı Mehmet...
3 saat önce
Balıkesir'in Gömeç ilçesinde belediye başkanlığını CHP adayı Mehmet İrem Himam kazandı.
Balıkesir'in Gömeç ilçesinde belediye başkanlığını CHP adayı Mehmet İrem Himam kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Mehmet İrem Himam 4 bin 530, AK Parti adayı Kazim Arslan 3 bin 551, bağımsız aday Naim Kocabıyık 181 oy aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:49 Kaynak: AA
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