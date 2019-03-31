Son Dakika Haberleri: Balıkesir'in Gömeç İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, CHP Adayı Mehmet...

Balıkesir'in Gömeç İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, CHP Adayı Mehmet...

3 saat önce

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde belediye başkanlığını CHP adayı Mehmet İrem Himam kazandı.

Balıkesir'in Gömeç İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, CHP Adayı Mehmet..., System.String[]
Balıkesir'in Gömeç ilçesinde belediye başkanlığını CHP adayı Mehmet İrem Himam kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Mehmet İrem Himam 4 bin 530, AK Parti adayı Kazim Arslan 3 bin 551, bağımsız aday Naim Kocabıyık 181 oy aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:49 Kaynak: AA

Mehmet İrem Himam, Cumhuriyet Halk Partisi, Gömeç, Balıkesir, Güncel
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