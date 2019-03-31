Balıkesir'in Gömeç İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, CHP Adayı Mehmet...

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde belediye başkanlığını CHP adayı Mehmet İrem Himam kazandı.

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde belediye başkanlığını CHP adayı Mehmet İrem Himam kazandı.



Kesin olmayan sonuçlara göre, Mehmet İrem Himam 4 bin 530, AK Parti adayı Kazim Arslan 3 bin 551, bağımsız aday Naim Kocabıyık 181 oy aldı.

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