Manyas İlçe Müftüsü Altacı veda etti - Son Dakika

Balıkesir İl Müftüsü Celal Sürgeç, Manyas'ta ki din görevlileriyle olağan aylık toplantıda bir araya geldi. Balıkesir il müftü yardımcılığına atanan Manyas Müftüsü Ahmet Altacı Manyas'a veda etti.

Her ay rutin olarak yapılan din görevlileri toplantısının bu ay yapılan Manyas Müftüsü Ahmet Altacı'nın Balıkesir İl Müftü Yardımcılığına atanmasından dolayı bir veda toplantısı oldu. Toplantıya İl Müftüsü Celal Sürgeç' te katılarak ilçede ki din görevlileriyle tanışarak onlara hitaben uyarılarda bulunurken, Manyas Kaymakamı Fatih Yıldız'da toplantıya katılarak VEFA gurubunda görev yapan din görevlilerine teşekkür ederek başarı belgelerini kendilerine verdi. Toplantı sonrasında Kaymakam Fatih Yıldız il müftüsü Celal Sürgeç ile birlikte il müftü yardımcılığına atanan Manyas Müftüsü Ahmet Altacı'ya anı plaketi verdiler. - BALIKESİR