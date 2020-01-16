Balıkesir polisi

Balıkesir'de İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan "Narko-sokak" uygulamasında aranması olan 7 kişi yakalandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekipleri il genelinde eş zamanlı uygulama gerçekleştirdi.



Türkiye genelinde de eş zamanlı yapılan uygulama kapsamında, polis ekipleri farklı bölgelerde çok sayıda personelle denetim yaptı. Ekipler, uyuşturucu ticareti ve kullanımının yaygın olduğu değerlendirilen metruk bina, park ve bahçeleri denetledi.

Çalışmalarda, 231 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı, 33 araç, 83 metruk bina, 10 park ve 26 sokak kontrol edildi.

Yapılan aramalarda, 2 gram metamfetamin ile 10 ecstasy hap ele geçirildi. Kontrollerde, aranması bulunan 7 kişi yakalandı.