BALIKESİR - "Tescilli" kuzusuyu damızlık merkezlerinde yetiştirip üreticiye hibe edecekler - Son Dakika

Balıkesir'in Kepsut ve İvrindi ilçelerinde yetiştirilen, etinin lezzetinden dolayı ilgi gören coğrafi işaret tescilli kuzunun popülasyonunu artırmak ve üreticilere hibe desteği sağlamak amacıyla damızlık merkezleri kuruldu.

"Balıkesir kuzu eti" adıyla 2018 yılında coğrafi işaret tescili alınan ürün için kuzular, merinos ve kıvırcık melezi koyunlardan elde ediliyor.

Bölgede üretilen kuzular, etinin kalitesi, lezzeti ve hastalık direnci gibi özelliklerinin bir arada bulunması, ince kuyruk yapısı nedeniyle kas arası ile kas içi yağlanmanın makul seviyede olmasından dolayı diğer türlerden ayrılıyor.

Cumhuriyet'in ilk yıllarında yürütülen çalışmalarla oluşan koyun türü, mevcut şartlarda yüksek verimi nedeniyle yetiştiriciler tarafından da benimsendi.

Lezzetiyle büyük şehirlerdeki lüks restoranlardan yoğun talep gören "Balıkesir kuzusu"ndan yılda ortalama 1 milyon 200 bin baş üretiliyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığı, Kepsut ve İvrindi'nin yanı sıra diğer ilçelerde de kurulacak tesislerle bu sayıyı 2-3 milyona çıkarmayı hedefliyor.

"Sürü kalitemizi iyileştirmemiz gerekiyor"

Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Serkan Akça, AA muhabirine, Balıkesir kuzusunu ve ilde yapılan koyunculuğu geliştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Kepsut ve İvrindi'de iki damızlık koyunculuk tesislerinin bulunduğunu belirten Akça, "190 dişi, 10 koç merinos ırkı şeklinde olacak şekilde Kepsut'taki projemize başladık, hayvanlarımızı aldık. İvrindi'de de tesisimiz bitti. Buraya da 190 dişi, 10 koç kıvırcık ırkını almayı düşünüyoruz." dedi.

Akça, bu tesislerden yetiştiricilere hibeli damızlık hayvan temin edeceklerini anlattı.

Damızlık tesis çalışmalarını koyunculukla öne çıkmış diğer ilçelerde sürdüreceklerini bildiren Akça, "Projemizi diğer ilçelerimize yaygınlaştırınca her ilçe kendi damızlığını üretecek ve çiftçilerimize vereceğiz. 5-6 yıl sonra sürü kalitemiz artmış olacak. Mesela 90 günde kesime alınan bir kuzu, 75 günde kesilebilecek. Bu sayede çiftçimiz 15 bin lira yem parasından kurtulacak ve daha çok para kazanacak. Sürü kalitemizi iyileştirmemiz gerekiyor. Hem kaliteli koçları piyasaya sürüp desteklememiz hem de damızlık tesis açarak vatandaşlarımızı eğitim önlerini açmamız lazım." ifadelerini kullandı.

"Bölgemizde kıvırcık kuzusunu yaygınlaştırmak istiyoruz"

İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz de ilçenin ekonomisinin tarım ve hayvancılığa dayandığını belirtti.

Küçükbaş hayvancılıkta önde gelen ilçelerden biri olduklarını vurgulayan Cengiz, şöyle konuştu:

"120 bin baş küçükbaş hayvanımız var. Neredeyse her köyde çobanlarımız var, bunların 100-150 koyunu, kuzusu vardır. Bu insanlar sadece çobanlık yapmaz, aynı zamanda işinin de sahibidir. Yıllardan beri çobanlık geleneği burada devam etmektedir. Yaz aylarında İvrindi güzergahından 40 bin araç geçişimiz oluyor, dolayısıyla bölgeye gelenler kuzu eti arıyor. Tesislere gelen vatandaşlar kuzu eti soruyor. Bölgemizde kıvırcık kuzusunu yaygınlaştırmak istiyoruz. Hatta ilçemizin sembolü de kuzudur, kentimizin girişine çoban ve kuzu heykeli yaptırdık."