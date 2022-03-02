Balıkesir Valisi Hsan Şıldak bağımlılıktan kurtulmak isteyen gençlerle bir araya geldi - Son Dakika

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, "Umuda Kapı Açıyorum Hayata Tutunuyorum" sloganıyla hayata geçirilen Uyuşturucuyla Mücadele Projesi kapsamında bağımlıktan kurutulmaya çalışan gençlerle kahvaltıda bir araya geldi.

Kahvaltı öncesi bağımlı gençlerle sohbet eden Vali Şıldak, onların ailelerine ve milletine faydalı insanlar olması ve tekrar toplumdaki yerini almaları adına her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olduklarını söyleyerek, "Siz yeter ki kurallara uyarak kararlı bir şekilde vazgeçmeden devam edin." dedi.

Projeye başvurarak sürece dahil olan bağımlı bireylerle yakından ilgilenen Şıldak kahvaltıya ev sahipliği yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'a teşekkür etti.

Uyuşturucunun bir hastalık, bir sağlık sorunu olduğunu sözlerine ekleyen Şıldak, "Bizim dört elle sarılmış olarak yürüttüğümüz bu kapsamlı çalışmamızın farkı, bir takip sisteminin olması. Yani biz sizi süreci tamamlayıp istihdam edildikten sonra da takip ediyoruz. Hatta diyoruz ki biz sizin hayata tutunmanız adına her şeyi yapacağız. Sizin sağlıklı, ailenize milletinize faydalı insanlar olarak tekrar toplumdaki yerinizi almanız adına her türlü fedakarlığı yapmaya hazırız. Siz yeter ki kurallara uyarak kararlı bir şekilde vazgeçmeden devam edin." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Vali Hasan Şıldak öncülüğünde yürütülen Uyuşturucuyla Mücadele Projesi, Valilik ve Kaymakamlıklar bünyesinde bulunan Açık Kapı Birimlerine başvurmalarıyla dahil oldukları tedavi ve rehabilitasyon sürecinde bağımlılıktan kurtulan bireylerin sosyal hayata uyum süreçlerinde rehberlik ederken, onları iş sahibi yapıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanlığı ev sahipliğinde düzenlenen kahvaltıya Vali Şıldak'ın yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Vali Yardımcısı Gülihsan Yiğit, Altıeylül Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin, Karesi Kaymakamı Metin Arslanbaş, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Jandarma Komutanı J.Kd.Alb.Tarık Hekimoğlu, İl Müftüsü Celal Sürgeç, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hatice Dost, İş Kur İl Müdürü Nazım Balcı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, İl Sağlık Müdürü Uzm.Dr.Serkan Kadir Keskin, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uz.Dr.Refik Budak, projede görevli personel ve 44 genç katıldı.