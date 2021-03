Balıkesir Valisi Şıldak Yumruk selamı dahil her türlü temastan kaçınalım

BALIKESİR Valisi Hasan Şıldak, il merkezindeki 'Dinamik denetim süreci' uygulamalarına katıldı. Balıkesir'de yaşayan bütün vatandaşların dikkat etmesi halinde 15 gün içinde kırmızı kategoride bulunan kentin alt kategorilere inebileceğini söyleyen Şıldak, Bazen görüyoruz öyle yumruklar birleştirilerek selamlaşma, temas oluşuyor. Kesinlikle hiçbir teması sağlık birimlerimiz, uzmanlar önermiyor. Yumruk selamı dahil her türlü vücut temasından kaçınalım dedi. Vali Şıldak ayrıca vaka sayısının düşmemesi halinde ilave tedbirler alınabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı haritaya göre, çok yüksek riskli il olarak kırmızı kategoride bulunan Balıkesir genelinde 'Dinamik denetim süreci' başladı. Balıkesir Valisi Hasan Şıldak il merkezinde denetimlere katılırken, ilçelerde de kaymakamlar denetim gerçekleştirdi. Balıkesir'de istenildiği takdirde bu durumun 15 gün içinde biteceğini söyleyen Vali Şıldak, bunun için ise herkesin samimi olması gerektiğini aksi takdirde bu durumun 6 ayda bitmeyeceğini belirtti. Balıkesir'in yüksek riskli il olması nedeniyle birçok esnafın iş yerlerini açamadığını hatırlatan Vali Şıldak, Virüs salgınından korunmak için kesinlikle bir defa 1 buçuk metrelik mesafe kuralına uymak lazım. Maske toplumumuzda vatandaşlarımız arasında daha çok benimsendi. Biz teşekkür ediyoruz duyarlılıkları için. Hatta bazı yoğun ortamlarda artık vatandaşlarımız çift maske takmaya bile başladı ama mesafe şartını, mesafe kuralını tam benimsediğimizi söyleyemeyeceğim. Çünkü çok yanlış uygulamalara sahne oluyor. Bazen görüyoruz yumruklar birleştirilerek selamlaşma, temas oluşuyor. Kesinlikle hiçbir teması sağlık birimlerimiz, uzmanlar önermiyor. Yumruk selamı dahil her türlü vücut temasından kaçınalım. Çünkü bu aynı zamanda mesafe kuralının ihlal edilmesi anlamına geliyor. 1 buçuk metrelik mesafe kaybolduğu takdirde mesafe kuralının bir önemi kalmıyor. Maske tek başına korumadığı için aynı zamanda mesafenin de korunması gerekir. Bu yüzden her türlü vücut temasının yanlış olduğunu düşünüyorum. Halkımız bu noktada artık bütün kuralları doğru olarak uygulamak zorunda. Tam olarak uygulamak zorunda ve Balıkesir'de maskenin kullanımı konusunda da tabii zaman zaman sıkıntılara şahit oluyoruz. İşte burnun tam kapatılmaması, bazen indirilmesi gibi durumlar bizi üzmekte. İlimiz çok yüksek risk grubunda. Kırmızı olarak rengimiz haritada gözüküyor. Bunun bir defa diğer renklere doğru, olumluya doğru dönüştürülebilmesi için kesinlikle ve kesinlikle herkesin hiçbir açık vermeden, bütün kuralları uygulaması lazım. Bu çağrımı bir kez daha yenilemiş oluyorum bu şekilde. Vatandaşlarımıza duyarlılıklar için de teşekkür ediyorum dedi.

'BALIKESİR'DE İLAVE TEDBİRLER ALINABİLİR'

Salgının önlenebilmesi için hareketliliğin azaltılması gerektiğini vurgulayan Vali Şıldak, insan hareketliliği azalmadıkça, teması ve mesafe kuralına tam olarak uygulamadığı sürece kırmızıdan, turuncuya, sarı ve maviye dönülmesinin mümkün görünmediğini belirtti. Vali Şıldak sözlerini şu şekilde sürdürdü

İlimizdeki vakaların sayısı bizim çok daha tedbirli olmamızı gerektiriyor. Durumu her gün takip ediyoruz. Tedbirleri ve sonuçları izliyoruz. Bunlar yeterli olmazsa, gidişata göre ilave tedbirler alabiliriz. Vatandaşlarımızın, esnafımızın bir an önce dükkanlarını açabilmesi, kısıtlamaların kalkmasını istiyorlarsa, çağrılarımıza çok daha fazla dikkat etmeleri gerekir. Bütün vatandaşlarımız bugün akşam 21.00'dan itibaren uygulanacak kısıtlamalara lütfen riayet etsinler. Cumartesi sabah 05.00'ten akşam 21.00'e kadar dışarıda olmak mümkün. Ancak biz şunu istiyoruz. İstirham ediyorum vatandaşlarımızdan, zorunlu olmayanlar, işi olmayanlar dışarıya çıkmasın. İlimizin tamamı için söylüyorum bunu. Hafta sonu kısıtlamalarında görüyoruz ki vatandaşlarımız markete, fırına gitmeyi bahane ederek adeta yürüyüşe çıkıyorlar. Bunu yapmasınlar. Pazar gününü istisnasız, herkesin dışarıya çıkmadan evinde geçirmesini istiyoruz. Devletimiz, hükümetimiz zorunlu ihtiyaçlar için bu imkanı sağlıyor ama bunun istismar edilmemesi lazım. Her dışarıdaki vatandaşımız korona riskini artırmaktadır. Balıkesir'e çağrıda bulunuyorum, hafta sonunu evde geçirelim.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak'ın 'Dinamik denetim süreci' uygulamasına; Balıkesir İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, Karesi Kaymakamı Abdullah Demir ve Karesi İlçe Emniyet Müdürü İlyas Eryılmaz da katıldı.