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Balıkesir ve Bilecik'te kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika

Balıkesir ve Bilecik'te kar yağışı etkili oluyor

19.01.2022 10:08

Bilecik'te son iki gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezi beyaza büründü.

Bilecik'te son iki gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezi beyaza büründü.

Hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 4, en yüksek sıfırın altında 2 derece ölçüldüğü kentte, sabah saatlerinde evlerinden çıkan bazı vatandaşlar araçlarının üzerindeki karları, Tevfikbey, Cumhuriyet, Ali Rıza Özkay ve Dedeoğlu caddelerindeki esnaf da iş yerlerinin önünü temizledi.

Kar nedeniyle trafikteki araçlar da zaman zaman zor anlar yaşadı. Trafik ekipleri herhangi bir aksilik yaşanmaması için önlemler aldı.

Aralıklarla kar yağışının etkili olduğu kent merkezinde kar kalınlığı 5 santimetreye, yüksek kesimlerde ise 30 santimetreye ulaştı.

Yağışın gün içinde aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Balıkesir

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde de gece saatlerinde başlayıp aralıksız devam eden kar yağışı nedeniyle kentin sokakları beyaza büründü.

Belediye ekipleri caddeleri temizledi, bazı esnaf ise iş yerlerinin önündeki karları süpürdü. Sürücülerin ilerlemekte zorlandığı yollarda gizli buzlanma oluştu.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kar yağışı nedeniyle okullarda eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi.

Engelli ve hamile personelin de bir gün izinli kabul edileceği kaydedildi.

Balıkesir ve Bilecik'te kar yağışı etkili oluyor
Balıkesir ve Bilecik'te kar yağışı etkili oluyor
Balıkesir ve Bilecik'te kar yağışı etkili oluyor

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Balıkesir, Bilecik, Esnaf, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Balıkesir ve Bilecik'te kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Balıkesir ve Bilecik'te kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika
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