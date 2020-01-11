Balıkesirspor'da istifa depremi - Son Dakika
Son Dakika Spor Balıkesirspor'da istifa depremi - Son Dakika Spor

Balıkesirspor'da istifa depremi

7 saat önce

TFF 1. Lig takımlarından Balıkesirspor'da yaşanan sıkıntılar nedeniyle Futbol Şube Sorumlusu As Başkan Umut Kırtıl ve Taraftar Sorumlusu As Başkan Mert Diker görevlerinden istifa etti.

Balıkesirspor'da istifa depremi, System.String[]

TFF 1. Lig takımlarından Balıkesirspor'da yaşanan sıkıntılar nedeniyle Futbol Şube Sorumlusu As Başkan Umut Kırtıl ve Taraftar Sorumlusu As Başkan Mert Diker görevlerinden istifa etti.


Bazı oyuncuların kulüpten ayrılması ve kampın yarıda kalması nedeniyle sıkıntılı günler yaşayan Balıkesirspor bu kez yönetim kurulundan gelen iki istifa ile sarsıldı.


Kulübün resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Balıkesirspor Yönetim Kurulunda görev alan Futbol Şube Sorumlusu As Başkan Umut Kırtıl ile Taraftar Sorumlusu As Başkan Mert Diker görevlerinden istifa ettiklerine dair dilekçelerini Balıkesirspor Kulübü Başkanı Kadir Dağlı'ya sunmuşlardır. Bu konuda yaptıkları müracaat işleme alınarak istifaları kabul edilmiştir. Göreve başladığımız günden bu zamana kadar yaptıkları fedakarca çalışmalarına, maddi, manevi katkılarına ve bütün hizmetlerine teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.


Kulüpten ayrılan oyuncular arasında Doğa İşeri, Okan Alkan, Atilla Özmen, Oğuzhan Çapar, Furkan Çil gibi isimler yer alıyor. - BALIKESİR

Balıkesirspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 08:30 Kaynak: İHA
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