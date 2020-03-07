Balıklıgöl Tüneli bakımsızlıktan harabeye döndü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Balıklıgöl Tüneli bakımsızlıktan harabeye döndü - Son Dakika

Balıklıgöl Tüneli bakımsızlıktan harabeye döndü

6 saat önce

Şanlıurfa'nın tarihi Balıklıgöl Tüneli, 3 yıl önce Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından onarım çalışması yapılmasına rağmen bugün bakımsızlıktan harabeye döndü.

Balıklıgöl Tüneli bakımsızlıktan harabeye döndü, System.String[]

Şanlıurfa'nın tarihi Balıklıgöl Tüneli, 3 yıl önce Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından onarım çalışması yapılmasına rağmen bugün bakımsızlıktan harabeye döndü.


Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Koruma ve Denetleme (KUDEM) müdürlüğü tarafından 3 yıl önce bakım ve onarım çalışması yapılan tarihi kentin simgesi konumundaki Balıklıgöl platosu içerisindeki tünel, bakımsızlıkıtan dolayı vatandaşların tepkisini çekti. Vatandaşlar aylarca süren onarım ve restorasyon işlemlerinin şimdilerde bakımsızlıktan harabeye dönüştüğünü alanda kentte yakışmayan görüntülerin oluştuğunu dile getirdi.


Balıklıgöl Tünelinde onarım çalışmaları yapılması gerektiğini aktaran esnaf Mehmet Emin Kılıç, "Şanlıurfamıza birçok yabancı turist gelip gitmektedir. Turistlerin burada gezip gördüğü ilk yer Balıklıgöl yerleşkesidir. Balıklıgöl Tüneli görüldüğü gibi kırık dökük bir haldedir. Tünelde temizlik çalışmaları yok denenecek kadar az bir şekilde yapılıyor. Tünel toz, çamur içinde kalmış. Şanlıurfa'ya yakışmayan görüntüler var. Turizm için buraya gelen turistlerin buraya temiz görmeleri için yetkililerin çalışma yapmaları gerekiyor. Tünelde ışıklandırma yetersiz kaldığı için ara ara trafik kazaları meydana geliyor. Bu tünelde temizlik yapılırsa daha güzel olur. Tünel bakımsız olduğu için pas, kir tutmuş artık. Önemli olan buraya gelen insanların gittiğinde Urfa'mızı iyi düşüncelerle anlatabilmeleridir. Müslümanlığın temelinde temizlik imandadır. Temizlik şart" şeklinde konuştu.


Balıklıgöl Tünelindeki bakımsızlığı Şanlıurfa'ya yakışmadığı ve bir an önce belediye yetkililerin tünede bakım yapmaları gerektiğini belirten vatandaş Metin Akbaş, "Bu tüneldeki bakımsızlık Şanlıurfa'ya yakışmaz. Binlerce turist Balıklıgöl Tünelinden geçiyor. Belediye başkanlarından isteğimiz burada bir an önce temizlik çalışmaları yapılmasıdır. Şanlıurfa'da kutsal mekanlar Balıklıgöl, Hz İbrahim Makamı gibi birçok yapı var. Bu tünel geçen yıl restore edildi. Bu tüneli belediye gelip yıkayamıyor mu diye merak ediyoruz. Tünelin her yerinde kırılmalar var, pas tutmuş artık. Belediye ekiplerinin tünelin onarılması için çalışma yapmasını istiyoruz" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Balıklıgöl, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 12:44 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

(Özel) Mahalleyi tavus kuşları sardı
Aracının başkası tarafından satışa çıkarıldığını görünce soluğu savcılıkta aldı Koronavirüsten korunmak için ineğin dışkısıyla duş aldılar Tampon bölgede Yunan zulmü aralıksız devam ediyor

Son Dakika Haberleri
16:54 Rock'ın ışığıyla ezber bozuyorlar
16:54 İlk yerli süper kahraman animasyonu 3 Nisan'da gösterime girecek
15:59 'Muhterem Nur öldü' haberlerine açıklama geldi: Gözlerini açtı, parmaklarını hareket ettiriyor
15:43 Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur'un sağlık durumu nasıl?
15:35 Hakan Taşıyan satırla Maraş dondurması kesti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2020 18:57:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Balıklıgöl Tüneli bakımsızlıktan harabeye döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]